Власти Петербурга подпишут план совместной законопроектной работы 23 сентября

Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и губернатор Петербурга Александр Беглов подпишут совместный план законопроектной работы на 2020-2021 годы 23 сентября.

Известно, что традиционная церемония подписания документа состоится в Мариинском дворце.

Напомним, сегодня в ЗакСе состоялось первое рабочее совещание в рамках «нулевых чтений» 2020 года. Представители власти обсуждали бюджет на 2021 год. Макаров отметил, что планирование в этом году оказалось осложнено с ситуацией с коронавирусной инфекцией. В связи с этим, нужно особо тщательно подойти в статьям расходов и предложениям о финансировании. Выяснилось, что в бюджет в настоящее время нуждается в дополнительной поддержке в размере 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

«Нулевые чтения» будут идти в течение недели. В рамках традиционных мероприятий пройдет 44 совещания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макаров заявил о доппотребности бюджета в 200 миллиардов рублей.