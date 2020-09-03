В Петербурге неизвестный избил местного жителя и украл у него 70 тысяч рублей

Правоохранительные органы ищут злоумышленника, избившего и ограбившего мужчину в Невском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, происшествие произошло вечером 22 августа. В полицию пострадавший смог обратиться лишь в понедельник, 31 августа. Заявитель сообщил, что у одного из домов по Российскому проспекту на него совершил нападение неизвестный. Он нанес пострадавшему серьезные травмы, украл имеющиеся у него денежные средства в размере 70 тысяч рублей, а после скрылся с места преступления.

Пострадавший 41-летний петербуржец был доставлен в больницу в закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом челюсти. К счастью, его состояние все эти дни являлось удовлетворительным, а в настоящее время он идет на поправку.

Злоумышленник же объявлен в розыск. Известно, что это мужчина 25-30 лет, имеющий кавказский тип лица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое избили задолжавшего супруге петербуржца.