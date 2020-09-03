В Ленобласти лжесотрудник банка обманул пенсионера почти на 260 тысяч рублей

Мошенник, притворившись работником банка, убедил пожилого жителя Всеволожского района перевести денежные средства на другой счет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в среду, 2 сентября, в правоохранительные органы обратился 74-летний пенсионер. Он рассказал, что утром на его мобильный номер позвонил неизвестный и сказал, что он сотрудник службы безопасности банка. «Лжеработник» сообщил о якобы проводящихся манипуляциях со счетом потерпевшего. Чтобы обезопасить денежные средства, мужчине было предложено совершить их перевод на безопасные счет — киви кошелек. В итоге, наивный пенсионер снял с карты 79 тысяч и рублей и перевел их вместе со 180 тысячами, взятыми в кредит, на номер кошелька злоумышленника.

Ущерб составил 259 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенник из «банка» обманул пенсионера в Приморском районе на 550 тысяч рублей.