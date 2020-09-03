В Петербурге ожидается рост числа коворкингов

Эксперты составили прогноз по увеличению числа гибких рабочих пространств.

Ожидается, что в конце 2020 года число коворкингов увеличится в два раза по сравнению с показателем 2019 года. Как сообщает консалтинговая компания JLL, городские коворкинги увеличили количество мест уже на 37%, а на рынке появилось около 1000 вакансий для работников, чьими способностями заинтересовались в в 8 новых проектах.

Отметим, что открытие новых крупных представителей офисной недвижимости запланировано на осень. Ожидается, что заработают новые коворкинги сети «Практик» на Гороховой улице и Малоохтинском проспекте.

По состоянию на сентябрь, в Северной столице работает 45 офисных пространств гибкого типа. Мест для работников в них выделено 3,8 тысяч.

В связи с ростом популярности подобных пространств, растет и арендная ставка. В течение 2020 года она выросла на 12%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Ленобласти появится 11 коворкинг-центров.