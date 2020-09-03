Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов признал вину в ходе разбирательств по уголовному делу, которое продолжают рассматривать в Пресненском московском суде в четверг, 3 сентября.

Сегодня в суде состоялись прения сторон. Представитель государственного обвинения заявила, что вина Ефремова доказана, что подтверждают различные экспертизы и записи с камер видеонаблюдения. Прокурор сообщила, что Ефремов начал употреблять алкоголь еще за день до аварии, а непосредственно в день трагедии выпивал в баре. Питейное заведения Ефремов покинул самостоятельно и сел в свой автомобиль, игнорируя свое состояние. Позднее он выехал на дорогу и спровоцировал смертельную аварию. Об этом сообщает ТАСС.

Ефремов в свою очередь заявил, что свою вину признает. Актер сообщил, что не спал несколько ночей и принял решение взять ответственность за случившееся на себя.

Отмечается, что обвинение запросило для артиста 11 лет колонии общего режима, подчеркнув, что без изоляции об общества он не сможет встать на истинный путь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремова доставили в суд для участия в прениях сторон по делу о ДТП.