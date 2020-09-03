Куда пойти работать первокурснику. Инструкция Gazeta.SPb.ru

Gazeta.SPb.ru рассказывает, куда пойти работать студенту-первокурснику, у которого нет опыта и возможности постоянно отсутствовать на лекциях.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

Какие предложения для студентов-первокурсников есть на рынке труда Петербурга

С начала августа 2020 года в сфере «Начало карьеры, студенты» петербургские работодатели открыли почти 5 тысяч позиций для новичков на рынке труда из разных професстональных областей, рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

«Большая часть из них ориентирована на потенциальных работников сфер продаж (9%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (5%), консультирования и административного персонала (по 3%). Еще по 2% предложений о работе приходится на начинающих специалистов из профобластей IT и интернета, транспорта и логистики», — уточнила она.

Сейчас, по данным специалистов hh.ru, компании активно ищут менеджеров по продажам и по работе с клиентами, агентов по недвижимости, продавцов-консультантов, официантов, курьеров, стажеров в разные департаменты, сборщиков, поваров и пекарей, операторов call-центров, промоутеров, уборщиков, администраторов и представителей других профессий, при этом не предъявляя особых требований к hard skills и опыту работы кандидатов. Как правило, самые высокооплачиваемые позиции можно найти в сфере продаж, но не стоит забывать – большую часть совокупного дохода этих специалистов все-таки составляют бонусы и премии от сделок, а размер оклада совсем не велик.

«С 1 августа по 3 сентября на hh.ru насчитывается более 500 вакансий с вариантами различных стажировок. Преимущественно это позиции в сферах IT и интернета, маркетинга и рекламы, продаж и производства. В привлечении молодых умов в большей степени заинтересованы компании из отраслей IT, услуг для бизнеса, розничной торговли, СМИ и PR, строительства и недвижимости, а также финансового сектора», — добавила Ирина Жильникова.

Как найти работу студенту-первокурснику

Найти хорошую работу (с удобным графиком и достойной заработной платой) в студенчестве не просто. Причин масса: нет профессионального опыта, мало свободного времени и т.д. Если студентов вечернего отделения еще как-то можно приравнять к полноценным соискателям, то вот так называемым «дневникам» (прим. ред.: студентам дневного отделения) приходится выбирать между неполным рабочим днем и свободным графиком.

Конечно, можно устроиться на удаленную работу. Но с ней могут быть нюансы: она не принесет стабильного дохода. Можно попробовать себя в качестве репетитора. Главное — понять, какой предмет дается вам лучше всего. Но следует помнить, что большого заработка это не даст. Также существует целый ряд рекрутинговых агентств, работающих исключительно с молодежью — можно попытать счастья там. А еще попросить помощи родных. Иными словами — использовать личные связи.

Как петербургские вузы помогают студентам с трудоустройством

Многие вузы, сотрудничая с другими учебными заведениями и различными компаниями помогают с трудоустройством своим студентам.

Так, например, в Университете ИТМО есть целый Центр карьеры. Среди вакансий, размещенных в нем, на данный момент значатся стажер отдела качества или IT-департамента, сервисный инженер по компрессорному оборудованию, программист, преподаватель информатики и ИКТ, ассистент кафедры автоматизированного электропривода и электротехники.

На сайте Санкт-Петербургского государственного университета имеется похожий раздел. Специально для студентов там размещена даже форма резюме. Так, учащиеся могут рассчитывать на подработку с гибким графиком в крупной сети книжных магазинов, отелях, бюро переводов, театральных мастерских и т.д. В списке более 70 позиций, среди которых также предложения по практикам, стажировкам и конкурсам.

Представим, что вы наконец нашли работу. Чего точно не стоит делать, так это окунаться в нее с головой, обещая себе и начальнику с учебой «разобраться как-нибудь потом». По данным специалистов hh.ru, к таким сотрудникам руководство относится довольно настороженно. Предпочтение кстати в основном отдается тем, кто умеет успешно совмещать одно с другим.