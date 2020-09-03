В России могут начать брать налоги с продаж на «Авито»

В России могут начать брать налоги с продаж на «Авито»
Государство намерено привлечь в бюджет больше налогов на доходы физических лиц. Фото: Рixabay

В Министерстве финансов намерены рассмотреть возможность налогообложения продаж подержанных вещей в сервисе «Авито».

Ожидается, что продажи будут подлежать обложению налогом на доходы (НДФЛ) в 13%. Об этом сообщают «Ведомости» с ссылкой на Минфин.

Согласно актуальному налоговому законодательству, социальные сети и сервисы не являются налоговыми агентами, поэтому у них нет прав на выплаты налогов из средств своих пользователей. Фактически, получается, что человек, продавший вещь, находящуюся в своей собственности, должен самостоятельно оплатить НДФЛ. А пользователи сервисов заниматься этим не спешат.

Ожидается, что введение налогового обязательства принесет в государственную казну дополнительные 80 миллиардов рублей. Однако у медали есть и другая сторона — большая часть пользователей может уйти на сторонние платформы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Авито запустил курьерскую доставку в Петербурге.

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