Авито запустил курьерскую доставку в Петербурге

Из-за антикоронавирусных мер забирать товары в пунктах выдачи Авито стало затруднительно. Сервис запустил курьерскую доставку для того, чтобы люди могли получить покупки, не выходя из дома.

Для частных продавцов и покупателей Авито предлагает несколько вариантов доставки: межгородская и внутригородская доставка курьером. Пользователи в пределах крупных городов могут заказать курьера от сервиса Достависта, а также от пункта выдачи Boxberry.

«Все варианты доставки особенно удобны с учетом того, что на платформе доступна возможность безопасной бесконтактной оплаты», — отметили в Авито.

Для межгородской доставки курьером необходимо выбрать пункт выдачи заказов Boxberry при оформлении заказа на сайте. Товар прибудет в один из пунктов выдачи. Откуда его может забрать курьер и привезти домой к покупателю.

Для внутригородской доставки пользователям можно будет заказать курьера от сервиса Достависта. Сейчас услуга доступна только в Москве и Петербурге. На следующей недели список городов будет дополнен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» увеличивает присутствие в Петербурге на 70%.