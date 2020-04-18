Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» расширяет покрытие в Петербурге на 70%

Сервис доставки продуктов &#171;Яндекс.Лавка&#187; расширяет покрытие в Петербурге на 70%
Таким образом, использование "Яндекс.Лавки" станет доступно практически по всему городу. Фото: Baltphoto

Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» увеличивает присутствие в Северной столице на 70%. Теперь компания доставляет заказ по адресам в пределах 10 минут от склада, а если продукты нужно отвезти дальше, его переводят на автокурьера.

Благодаря этому изменению в компании рассчитывают почти в два раза увеличить ареал потенциальных клиентов — до 4 миллионов человек вместо 1,7 миллиона. Соответственно, покрытие в Санкт-Петербурге вырастет на 70%. Даже в тех районах, где склады сервиса пока что отсутствуют, время ожидания заказа составит около получаса.

Заказы в радиусе 2-3 километров, как и раньше, будут доставлять на велосипедах, а развозить продукты на более далекие расстояния будут водители, сотрудничающие с «Яндекс.Такси», пишет «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СберМаркет в скором времени запустит доставку продуктов из «Ленты».

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