В Петербурге третий день подряд растет число умерших от коронавируса

В Северной столице за прошедшие сутки скончалось еще 22 человека.

Взяв за основу официальную статистику оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, можно отметить, что в Петербурге наблюдается тревожная тенденция — вот уже третий день подряд растет количество смертельных случаев, фиксируемых каждые сутки. Если 1 и 2 сентября подтвердился 19 и 21 летальный случай, соответственно, то в четверг, 3 сентября, зафиксировано уже 22 смерти от коварного патогена.

Добавим, что Петербург сегодня оказался в лидерах по среднесуточной смертности среди всех регионов России. И происходит это уже не в первый раз.

Растет и заболеваемость. За прошедшие сутки зарегистрирован 191 новый случай заражения. Таких показателей не фиксировалось даже в августе. Резкий прирост начал наблюдаться еще 21 августа. Пока что, ситуация остается напряженной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 21 тыс. человек.