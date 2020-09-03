Детский сад в Петербурге отделался предупреждением за незаконный ремонт дома-памятника

В Петербурге Смольнинский районный суд рассмотрел дело в отношении детского сада №87. В его управлении находился объект культурного наследия, в котором провели незаконный ремонт.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что в управлении детского сада находился объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о доме на улице Некрасова. Здание находилось в безвозмездном пользовании учреждения.

Оказалось, что в 2018-м году в помещениях здания провели ремонт. Там покрасили стены и потолки, а также заменили линолеум. На эти работы КГИОП разрешения не давал. В ведомство также не предоставили документы о выполненных работах.

В результате суд вынес учреждению предупреждение.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что КГИОП выдал предписание, согласно которому необходимо усилить надзор за качеством капитального ремонта фасада дома Циммермана в Петроградском район.