В Marvel пока не решили, что делать с продолжением «Черной пантеры» после смерти Боузмана

В Marvel пока не решили, что делать с продолжением &#171;Черной пантеры&#187; после смерти Боузмана
Чедвик Боузман. Фото: instagram.com/chadwickboseman/

Disney пока что не определился с тем, что будет делать с сиквелом «Черная пантера».

Непонятно, опустеет ли киновселенная Marvel или же на смену в сиквеле придет другой актер. По слухам, из уважения к Боузману ко второму варианту в студию планируют не прибегать. Правда, остается открытым вопрос, что делать с другими фильмами, где персонаж появляется как второстепенный.

Отмечается, что Боузман и кинобоссы до последнего верили, что болезнь не возьмет свое. Актер даже намеревался приступить к съемкам в сентябре, но болезнь неожиданно ударила по здоровью с новой силой. О его онкологии при этом не знал практически никто, кроме семьи. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, Боузман умер 29 августа в Лос-Анджелесе в возрасте 43 лет. С раком толстой кишки актер сражался с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что звезда фильма «Черная Пантера» Чедвик Боузман скончался в США.

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