Звезда фильма «Черная Пантера» Чедвик Боузман скончался в США

В Instagram-аккаунте актера поклонники и звезды шоу-бизнеса активно оставляют сообщения с соболезнованиями. Фото: instagram.com/chadwickboseman/

В Instagram-аккаунте актера поклонники и звезды шоу-бизнеса активно оставляют сообщения с соболезнованиями. Фото: instagram.com/chadwickboseman/

Известный американский актер, подарившим фанатам Marvel киновоплощение Черной пантеры в одноименном фильме, Чедвик Боузман умер в Лос-Анджелесе в возрасте 43 лет.

О смерти актера сообщила его семья, опубликовав соответствующий пост в его личном аккаунте Instagram. Известно, что причиной столь ранее гибели стал рак толстой кишки, который Боузману диагностировали в 2016 году. Несмотря на продолжительное лечение, онкология продолжала развиваться и перешла в последнюю стадию.

Во время болезни актер не падал духом и продолжал сниматься в различных фильмах, что отметили его родные, назвав Боузмана настоящим бойцом.

В послании к поклонникам сообщается, что актер умер в окружении своих родных и близких в своем доме в Лос-Анджелесе.

Боузман известен своим участием в фильмах Marvel, в которых сыграл супергероя Черную пантеру. Также, он снимался в картинах «Правосудие», «42», и «Пятеро одной крови».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США умер актер сериала «Друзья» Стэн Кирш.