Шестнадцать лет трагедии Беслана. Дело не закрыто до сих пор

Сегодня в Беслане — последний день траура по жертвам теракта 2004 года. Тогда детям, их родителям и учителям пришлось провести почти три дня наедине с вооруженными боевиками. Памятные церемонии в городе начались с минуты молчания, затем бывшие заложники и родственники погибших посетили мемориальное кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы страшной трагедии.

Напомним, захват школы №1 произошел 15 лет назад 1 сентября. Предшествовало этому дню череда других терактов в России. Боевики с помощью выстрелов в воздух загнали в здание школы детей и их родителей. Среди заложников также оказалось много дошкольников, которые пришли вместе со взрослыми на линейку к братьям и сестрам.

В тесном спортзале оказались заперты более 1 100 человек. У входа в школу установили взрывчатые устройства. Заложникам запрещали шуметь или плакать, еду не давали, а на второй день людям отказали в воде.

После взрыва в спортзале боевики начали расстреливать спасателей. В тот момент частично обрушилась крыша, заложники бросились бежать, тогда террористы открыли огонь и по ним. В результате погибло 29 человек. После заложников перевели в актовый зал и столовую, кто был слишком слаб — добивали.

Позднее был отдан приказ о начале операции по спасению заложников. В эвакуации участвовали правоохранители и местные жители. Водители добровольно помогали «скорым» развозить пострадавших по больницам, служебных машин не хватало.

В результате теракта погибли 333 человека. Из них 186 — дети, 128 родственников, друзей учащихся и работников школы, а также сотрудники ЦСН ФСБ, МЧС, МВД и гражданские спасатели. Более 700 человек пострадали. 72 ребенка и 69 взрослых остались инвалидами.

Следствие по делу о теракте остается открытым до сих пор. Во всех школах Северной Осетии День знаний сопряжен с траурными мероприятиями. Сегодня, 3 сентября, в России – День солидарности в борьбе с терроризмом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в прошлом году на акции в Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане. Жители города выложили из свечей цифру №1.