Новостройки в Петербурге рекордно подорожали за 10 лет

В Петербурге растут цены на квартиры в новостройках. Фото: pixabay.com

В Петербурге растут цены на квартиры в новостройках. Фото: pixabay.com

В Петербурге зафиксировали рекордный рост цен на первичном рынке жилья. Средняя стоимость «квадрата» составляет 128,9 тысяч рублей.

Как сообщает «Коммерсант», повышение с начала года составило 12,5%. Отмечается, что был побит исторический рекорд роста цен за десятилетие. В последний раз изменение стоимости одного квадратного метра на 12% фиксировали в 2014-м году.

Эксперты также обратили внимание на то, что с начала июля цены на жилье в классе масс-маркет выросли на 4,3%. Обычно рост наблюдается в пределах 1,5-2%.

Изменение цен объясняют сокращением предложением, а также высоким спросом, который поддерживается льготной ипотекой.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Смольный откажется от повышения стоимости аренды коммерческой недвижимости в следующем году. Решение объяснили кризисом.