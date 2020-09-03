Размахивающего пистолетом у «Токио-Сити» петербуржца посадят почти на два года

В Петербурге местный житель отправится в колонию почти на два года после того, как он размахивал пистолетом у кафе и выстрелил в воздух.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошел на проспекте Энгельса в июле прошлого года.
Выяснилось, что посетитель кафе поссорился с неизвестными, а затем начал размахивать перед ними сигнальным пистолетом. Затем злоумышленник выстрелил в воздух.
Ранее злоумышленник уже был судим. Сам он заявил, что пистолет нашел и в содеянном раскаивается.
Суд отправил его в исправительную колонию строгого режима на год и восемь месяцев.