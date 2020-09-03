В Петербурге борются с незаконной рекламой

В Петербурге борются с незаконной рекламой
Нарушители заплатят штрафы. Фото: pixabay.com

С начала 2020 года демонтировали более 11 тысяч конструкций.

В Санкт-Петербурге за восемь месяцев выдали 8,5 тысяч разрешений на установку информационных конструкций. Об этом сообщает комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Также горожане получили более 4,8 тысяч отказов, причины не уточняются. Известно также, что благодаря в том числе порталу «Наш Санкт-Петербург» были обнаружены незаконные конструкции, в результате были демонтированы 12 272 объектов с рекламной.

Тех, кто виноват в нарушениях, собираются привлечь к административной ответственности. На данный момент уже удалось взыскать 17 миллионов 661 тысячу рублей – средства пошли в бюджет муниципальных образований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС завела дело на Ивлееву за рекламу вермута на YouTube. Отмечается, что в нем блогер рекламирует итальянский вермут. При этом ракурс позволяет определить марку алкогольного напитка, но не тоника, который также добавляется в коктейль.

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