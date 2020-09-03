Минобрнауки объяснило, как носить маски в вузах

Количество студентов на парах ограничивать не будут, но они должны сидеть в СИЗ.
Министр науки и высшего образования Валерия Фальков в разговоре с телеканалом «Россия 1» объяснил, каковы правила ношения медицинских масок в университетах. Он отметил, что средства индивидуальной защиты должны носить все студенты. При этом снимать маски смогут преподаватели при проведении занятий, а также в творческих вузах. Фальков добавил, что количество людей в аудитории никак регулировать не будут.
Он считает, что некоторые вузы смогут вернуться к дистанционной форме обучения. Это нужно, чтобы избежать появления очагов в университетах и общежитиях.
«Если будет эпидемиологическая ситуация ухудшаться, то <…> будут приниматься соответствующие решения»,
— сказал он.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российским преподавателям вузов старше 65 лет разрешили вести очные занятия.