Российским преподавателям вузов старше 65 лет разрешили вести очные занятия

Пожилые преподаватели могут снова вести свои предметы для студентов в аудиториях вузов. Фото: Pixabay

Пожилые преподаватели могут снова вести свои предметы для студентов в аудиториях вузов. Фото: Pixabay

Роспотребнадзор позволил работникам сферы высшего образования старше 65 лет преподавать в вузах в прежнем режиме.

К своим обязанностям также смогут вернуться и педагоги с хроническими заболеваниям. Об этом в среду, 2 сентября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Таким образом, в ранние рекомендации ведомства были внесены изменения. Причиной для этого послужило улучшение ситуации с эпидемией COVID-19 в стране. Помимо этого, с просьбой разрешить преподавателям работать в обычном режиме в Роспотребнадзор ранее обращалось Министерство культуры России и Ассоциация учебных заведений искусства и культуры.

Напомним, люди старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания, входят в группы риска по коронавирусной инфекции. Им наиболее опасно заражаться инфекцией из-за возможного развития осложнений.

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