Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за коронавируса на второй учебный день

Екатеринбургская школа №148 временно прекратит очную деятельность из-за подозрения на COVID-19 у одного из работников.

В среду, 2 сентября, стало известно, что образовательное учреждение в течение 14 дней будет находиться на карантине. В этот период учащиеся продолжат получать знания с помощью дистанционных технологий. Всем сотрудникам школы проведут тестирования. Поводом для принятия данных мер стало подозрение на инфицирование у одного из сотрудников. Ввести карантин распорядился Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу департамента образования города.

Напомним, в Свердловской области учебный год начался в очном режиме. Обучение производится с соблюдением мер предосторожности. Каждому классу ответили свой личный кабинет, а расписание звонков и перемен подстроили таким образом, чтобы контакты учеников между собой оказались минимизированы. Отметим, что на территории школы маски учащиеся и педагоги могут не носить.

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