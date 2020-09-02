Ученые рассказали, сколько сохраняются антитела к коронавирусу

Ученые рассказали, сколько сохраняются антитела к коронавирусу
Таким образом, спустя 4 месяца после выздоровления у людей снова появляется риск заражения. Фото: pixabay.com

Исландские специалисты выяснили, что антитела к новой коронавирусной инфекции у перенесших заболевание сохраняются в течение четырех месяцев после выздоровления.

К таким выводам ученые пришли, после того как у 90% участников эксперимента уровни антител на протяжении указанного срока оставались стабильными. В первые два месяца этот показатель возрастал, пишет научное издание The New England Journal of Medicine.

Отметим при этом, что в Исландии коронавирусная инфекция COVID-19 затронула лишь 1% населения, а эксперимент проводился исключительно среди жителей этой страны. Таким образом, полученная исландскими исследователями статистика может быть некорректна для других государств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Турции объявили новый пик пандемии коронавируса. Сегодня выявили 1 596 новых случаев заражения — это самый большой прирост пациентов с середины июня.

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