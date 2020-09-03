Диетолог рассказала, кому нельзя пить много чая

Это полезный напиток, с которым некоторым нужно быть осторожнее.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что чай является полезным напитком, который может навредить некоторым. В нем содержатся витамины, антиоксиданты, танин и теанин. Чтобы сохранить их полезные свойства, следует заливать чай горячей водой, а не кипятком.

При этом некоторым стоит опасаться кофеина. Он тонизирует сердечно-сосудистую систему, что не очень хорошо для людей с повышенным давлением и при наличии некоторых психических заболеваний. Об этом диетолог заявил на радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказала о продуктах, повышающих потенцию. Положительно повлиять на потенцию, по словам специалиста, могут продукты, обогащенные белком, такие как куриная грудка, нежирный творог или говядина, яичный белок.