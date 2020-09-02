Диетолог рассказала о продуктах, повышающих потенцию

Нежирный творог полезен для потенции, а вот в целом молочная продукция - нет. Фото: pixabay.com

Нежирный творог полезен для потенции, а вот в целом молочная продукция - нет. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты могут повысить уровень тестостерона в организме мужчины.

Положительно повлиять на потенцию, по словам специалиста, могут продукты, обогащенные белком, такие как куриная грудка, нежирный творог или говядина, яичный белок. Телятина, кроме белка, чрезвычайно полезна содержанием витамина В12, также полезного для мужского здоровья, приводит рекомендации Соломатиной «Вечерняя Москва».

Не менее благотворно влияют на потенцию морепродукты, особенно крабы и устрицы, благодаря содержащемуся в них цинку. Помимо труднодоступных в реалиях средней полосы обитателей морей восполнить недостаток цинка можно, употребляя тыквенные семечки. Эксперт также рекомендует добавить в меню продукты, насыщенные жирными кислотами омега-3. При этом сладкое, выпечку, газировки следует исключить из рациона, так как они негативно влияют как на потенцию, так и на общее здоровье мужчин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог развеяла миф о пользе арбузов и дынь при похудении.