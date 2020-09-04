Адель оскорбила темнокожих поклонников своим купальником

Некоторые пользователи считают неприемлемым носить бюстгальтер с принтом в виде флага Ямайки.

Британская певица Адель выложила новую фотографию в своем Instagram-аккаунте и была вынуждена прочитать множество негативных комментариев. Темнокожие пользователи отметили, что на знаменитости купальник с принтом в виде флаги Ямайки, а также она сделала причёску, которую традиционно носят афроамериканские женщины. Некоторые считают, что такое заимствование элементов чужой культуры недопустимо. Также их в целом оскорбил бюстгальтер с важнейшим символом страны.

«Белые люди не имеют права делать «черные» прически»,

— написала одна юзерша @TitaniaMcGrath в комментариях.

При этом многим внешний вид Адель не показался странным. Они поставили десятки тысяч лайков и отметили, что ей идет эта прическа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец получил полгода исправительных работ за оскорбление инспектора ДПС.