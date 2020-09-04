Шейк шокировала поклонников своей прогулкой в «трусах» по Нью-Йорку

Пользователи остались недовольны выбором одежды. Они считают, что модель выглядела глупо.

Супермодель и актриса Ирина Шейк отправилась на прогулку по улицам Нью-Йорка и была сфотографирована в провокационном наряде. Снимки опубликовали в сети, и поклонники тут же приступили к их обсуждению. Многие обратили внимание на оголенные ноги модели – на Шейк надеты мини-шорты, которые пользователи сравнили с трусами. Их она сочетает с черным худи – такой выбор не оставил критиков равнодушными.

«Она выглядит глупо и смешно, отвратительный наряд»,

— решили комментаторы.

Нашлись и те, кто поддержали модель – они считают ее вкус безукоризненным. Что сама Шейк думает о дискуссии – остается только гадать, так как модель никак не комментировала на негативную реакцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ирина Шейк восхитила подписчиков упругими ягодицами. Фотографию Шейк опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке модель позирует в белье с влажными волосами и без макияжа.