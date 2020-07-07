Ирина Шейк восхитила подписчиков упругими ягодицами

Ирина Шейк поделилась с поклонниками фотографией в черном белье. Внимательные подписчики смогли углядеть ягодицы модели.

Фотографию Шейк опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На снимке модель позирует в белье с влажными волосами и без макияжа.

Хотя топ-модель фотографировала свое лицо и грудь, в кадр также попали ее ягодицы, отразившиеся в зеркале за спиной. Почти все комментаторы остались восхищены увиденным. Пост собрал почти полмиллиона лайков от восторженной аудитории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ирина Шейк удивила поклонников новым образом. Топ-модель позировала перед камерой в майке, с короткой стрижкой и челкой.Она приняла участие в фотопроекте, чтобы поддержать европейцев во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.