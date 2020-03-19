«Улыбка развеет все вирусы»: Ирина Шейк удивила поклонников новым образом

&#171;Улыбка развеет все вирусы&#187;: Ирина Шейк удивила поклонников новым образом
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Ирина Шейк появилась на обложке итальянского глянца в необычном образе. Одна из самых известных российских моделей приняла участие в фотопроекте, чтобы поддержать европейцев во время пандемии коронавируса.

Топ-модель позировала перед камерой в майке, с короткой стрижкой и челкой. Визажисты сделали Ирине эффектный макияж. В комментариях поклонники отметили, что главным украшением звезды стала ее улыбка.

«Праздник любви и мужества в Италии», — подписала снимок модель.

Поклонники Шейк с восторгом отреагировали на фотографию в Instagram.

«Твоя улыбка развеет все вирусы», — написала подписчица.

«Прекрасна», — прокомментировал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Артем Дзюба посоветовал посмотреть фильм «Заражение» на карантине.

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