Черчесов назвал победу на сборной Сербии непростой

Тренер при этом убежден, что россияне заслужили такого результата.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что думает о прошедшем матче, в рамках которого россияне победили сербов со счетом 3:1. Об этом пишет ТАСС. Специалист считает, что нельзя сказать, будто такой результат дался футболистам легко. Он отметил, что после длительного перерыва нужно время, чтобы вернуться к прежнему ритму работы. Также Черчесов добавил, что не хватало болельщиков, но при этом команда все равно чувствовала себя как дома.

«Сложная победа, но заслуженная»,

— сказал он.

Черчесов добавил, что после первого тайма пообщался с игроками, что позволило им забить сразу три гола и победить. Отличился больше всех Артем Дзюба, забивший два мяча.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Черчесов назвал победу «Зенита» абсолютно заслуженной.