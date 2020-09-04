Трамп рассказал, как реагирует на слово «Россия» по телевизору

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, как реагирует на слово «Россия», когда слышит его по телевизору.

Трамп признался, что если упоминается якобы свой сговор с российскими властями, то он сразу перестает его смотреть. Как сообщает РИА Новости, глава США заявил об этом на митинге в Пенсильвании.

Президент заявил о желании, чтобы Америка поддерживала хорошие отношения со всеми государствами мира, в том числе с Россией.

«Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с [другими] странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», — сказал политик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп поставил свою подпись под меморандумом, который поспособствует лишению федеральной поддержки городов, в которых местные власти не боролись с беспорядками должным образом.