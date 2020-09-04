Трамп рассказал, как реагирует на слово «Россия» по телевизору

Трамп рассказал, как реагирует на слово &#171;Россия&#187; по телевизору
Президент США Дональд Трамп. Фото: wikimedia.org

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, как реагирует на слово «Россия», когда слышит его по телевизору.

Трамп признался, что если упоминается якобы свой сговор с российскими властями, то он сразу перестает его смотреть. Как сообщает РИА Новости, глава США заявил об этом на митинге в Пенсильвании.

Президент заявил о желании, чтобы Америка поддерживала хорошие отношения со всеми государствами мира, в том числе с Россией.

«Если у меня получится поладить с Россией — это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с [другими] странами — это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо», — сказал политик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп поставил свою подпись под меморандумом, который поспособствует лишению федеральной поддержки городов, в которых местные власти не боролись с беспорядками должным образом.

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