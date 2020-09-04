«Газпром» готовится к переезду в «Лахта Центр» в 2021 году

К строительству "Лахта Центра" приступили в 2012 году. Фото: https://vk.com/lakhtacenter

К строительству "Лахта Центра" приступили в 2012 году. Фото: https://vk.com/lakhtacenter

На сегодняшний день строительство масштабного общественно-делового комплекса в Лахте движется к завершению: в здании, которое станет штаб-квартирой ПАО «Газпром» сейчас проходят отделочные работы.

Руководитель филиала «Газпром гражданское строительство» Антон Троянов сообщил, что переезд сотрудников «Газпрома» в новый офис в «Лахта Центре» предварительно намечен на конец следующего года. При этом на территории комплекса все еще будут проводиться работы: общественные пространства откроются для посетителей в 2022 году, пишет «Интерфакс».

Напомним, что комплекс «Лахта Центра» состоит из пяти объектов общей площадью свыше 570 тысяч квадратных метров. В него входят башня, многофункциональное здание, арка главного входа, комплекс зданий и сооружений и стилобат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» завершил регистрацию прав собственности на вторую очередь «Лахта Центра».