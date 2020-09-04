В ресторанах Москвы теперь можно расплатиться голосом

Представители банков считают, что систему голосовой оплаты можно использовать при небольшой сумме чека, в целом же кредитки являются более безопасным средством оплаты. Фото: pixabay.com

Представители банков считают, что систему голосовой оплаты можно использовать при небольшой сумме чека, в целом же кредитки являются более безопасным средством оплаты. Фото: pixabay.com

Платежная система Visa запустила возможность голосовой оплаты счета в нескольких заведениях столицы. Функция работает через “Алису” — голосового помощника от “Яндекса”.

Тем не менее, новую технологию не торопятся вводить в широкое применение из-за довольно больших рисков в использовании. На данный момент оплата заказа голосом действует в 32 ресторанах и кафе Москвы, пишет РБК, цитируя пресс-службу Visa. Данный проект реализуется при сотрудничестве с сервисом Bartello.

Благодаря голосовому сервису можно не только бесконтактно заказывать и оплачивать еду и напитки, но и оставлять чаевые официанту. Для совершения платежных операций необходимо назвать кодовое слово. В США и Европе технология голосовой оплаты активно применяется уже сейчас, однако большинство банков не доверяют этой системе, считая, что голос не может быть основным или единственным идентификатором клиента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «красивые» номера на авто теперь будут продавать через госуслуги.