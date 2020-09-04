Россиянам могут продавать «красивые» номера на авто через «Госуслуги»

За красивые номера, кроме прочего, придется бороться на аукционе. Фото: pixabay.com

За красивые номера, кроме прочего, придется бороться на аукционе. Фото: pixabay.com

С 2022 года портал госуслуг планирует запустить официальную продажу «красивых» автомобильных номеров. Их стоимость может достигать 6 миллионов рублей.

Деньги, вырученные за продажу номеров с «красивой» последовательностью цифр или букв, будут делиться между региональным и федеральным бюджетами. При приобретении автомобиля, на котором уже стоят такие номера, будущему владельцу придется бороться за номерной знак на аукционе, пишет «Коммерсантъ».

Начальная стоимость в таких случаях может достигать 6 млн рублей за автомобильный номер и 2 млн рублей для номеров на мотоциклы. Торги будут длиться в течение месяца. Новые правила вступят в силу уже 1 января 2022 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение года новой развязкой ЗСД в районе Шуваловского проспекта воспользовались 1,3 млн автомобилей.