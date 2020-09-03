За год по новой развязке ЗСД проехали 1,3 млн автомобилей

По развязке ЗСД с Новым шоссе успели проехать 1,3 миллиона автомобилей. Следующая развязка, которую получит Западный скоростной диаметр станет развязка с Шуваловским проспектом.

Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Эксперты посчитали, что каждый месяц по развязке ЗСД с Новым шоссе проезжают 150 тысяч автомобилей весной и летом и около 75 тысяч осенью и зимой.

Строительство развязки закончили осенью прошлого года. Жители Сертолово, Песочного, Левашово и Белоострова получили более удобный выезд.

С декабря прошлого года на ЗСД строят новую развязку с Шуваловским проспектом. Там выполнили подготовительные земельные работы – заменили слабый грунт и переустроили коммуникации. Окончание работ запланировали на конец следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ЗСД станет частью Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге.