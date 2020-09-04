В Петербурге автоугонщик и любитель металлолома ответит перед судом

В Петербурге автоугонщик и любитель металлолома ответит перед судом
Уголовное дело было направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его подозревают в краже машин.

Об этом стало известно в пятницу, 4 сентября. Согласно данным следствия, злоумышленник, вводя в заблуждение владельца автопогрузчика о добросовестной покупке транспорта, крал легковые авто. После он сдавал машины в металлолом.

Как сообщили на сайте прокуратуры города, своими действиями мужчина причинил ущерб потерпевшим на 140 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мать двухлетней девочки, госпитализированной после систематических побоев. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.

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