Зловония в Петербурге: стало известно, куда обращаться при неприятном запахе в городе

В конце августа жители Московского района Петербурга проснулись от сильного запаха навоза. К полудню его поучаствовали в Центральном районе города. Недовольные петербуржцы стали настойчиво звонить в администрацию и комитет по природопользованию.

Горожане жаловались, что не могут открыть окно из-за зловоний. Например, обитатели ЖК «Солнечный город», что на «продолжении» проспекта Ветеранов, признались, что терпят подобные ароматы круглогодично. В последний месяц жалобы стали расти.

Как сообщила «Комсомольская правда», с начала года комитет по природопользованию получил 460 письменных обращений. Жалобы поступают от жителей Приморского, Красносельского, Невского, Московского, Красногвардейского, а также Колпинского районов. Запах исходит от промышленных предприятий, свалок и сельскохозобъектов.

В городе была создана межведомственная рабочая группа по установлению источников запахов и их ликвидации. В ее состав вошли представители комитета, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и ГУ МЧС РФ по городу. Сотрудники выезжают на место очага и выявляют витающее в воздухе вещество, а после ищут источник зловония. Затем подключаются следственные органы — в частности, природоохранная прокуратура: именно они уже устанавливают виновника.

По словам зампредседателя комитета по природопользованию Ивана Серебрицкого, привлечь к ответственности можно именно за нарушения, следствием которых стал запах, но не за сам «аромат».

О неприятном запахе горожане могут сообщать в мобильная экологическая дежурную службу при комитете по природопользованию (МЭДС) — 417-59-36, газовую аварийную службу (при запахе газа) 04 (104) или по единому номеру 112.

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