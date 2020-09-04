Трамп пообещал «серьезно» рассмотреть ситуацию с Навальным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг здоровья блогера Алексея Навального. По словам американского лидера, Вашингтон намерен внимательно изучить ее.

Как отметил Дональд Трамп, он считает ситуацию «очень серьезной», передает РИА Новости.

Президент США добавил: у него пока нет доказательств того, что к «отравлению» Навального может быть причастна Россия. При этом он отметил: выводам немецких властей он доверяет, однако Вашингтон пока этих данных не видел.

Власти Германии считают, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом. В России такие данные опровергают.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что государственное белорусское СМИ обнародовало запись разговора между Берлином и Варшавой, который был перехвачен Минском. Она подтверждает, что Алексей Навальный не был отравлен.