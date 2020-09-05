Назван способ найти скрытую камеру с помощью смартфона

Скрытые камеры устанавливают в недоступных местах, однако сделать это абсолютно незаметно невозможно. Найти их поможет видеокамера и фонарик на смартфоне.

Об этом директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков рассказал агентству «Прайм».

По его словам, нужно включить видеокамеру и фонарь, а затем включить свет в помещении и поэтапно его обходить. При этом необходимо осмотреть потолок, стены рядом с розетками.

На экране смартфона появятся блики, если скрытая камера все же установлена в помещении.

Если на телефоне нет встроенного фонаря, можно использовать портативный.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что может повлиять на быструю разрядку аккумулятора у смартфонов.

Так, аккумулятор может разряжаться из-за низкого качества сотовой связи и большого количества программ, которые работают в фоновом режиме.