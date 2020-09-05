В Петербурге класс, переведенный на «дистанционку», вернется в школу в понедельник

Дети занимались из дома на протяжении двух дней.

В Санкт-Петербурге ученики 10 класса лицея №554 вернутся за парты уже в ближайший понедельник. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Петербург».

4 и 5 сентября дети вернулись к дистанционному формату обучения, так как одна из учениц контактировала с заболевшим коронавирусом. На данный момент у девушки нет признаков ОРВИ, она хорошо себя чувствует. В администрации настояли на том, чтобы была проведена профилактика. Если к понедельнику ситуацию будет оставаться стабильной, то десятиклассники сядут за парты 7 сентября.

За выходные в кабинетах школы планируют провести дезинфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав дал добро на петербургский препарат от осложнений COVID-19. Речь идет о препарате «Илсира» (левилимаб). Его разработкой занималась петербургская фирма «Биокад».