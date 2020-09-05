Барриос прокомментировал слухи об уходе из «Зенита»

Футболист заверил, что отлично чувствует себя в России и никуда не собирается уезжать.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заверил, что новости о его уходе из клуба не имеют ничего общего с реальностью. Об этом пишет ТАСС. Он попросил не верить всему, что пишут, а также заверил, что ему и его семье удалось адаптироваться в Санкт-Петербурге. Барриос отметил, что сконцентрирован на важной цели – завоевать как можно больше трофеев и отлично выступить в Лиге чемпионов.

Напоминаем, что СМИ писали, будто футболисту не понравился климат, поэтому он планировал менять клуб. Барриосу пророчили карьеру в «Милане» и «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» вернется к переговорам с Кузяевым, если у него не срастется с европейскими клубами.