Эксперт рассказал, что можно узнать о человеке благодаря номеру телефона

Номер телефона тоже не стоит говорить всем. Фото: Pixabay

Номер телефона тоже не стоит говорить всем. Фото: Pixabay

Если постараться, возможно найти самую разнообразную информацию.

Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заверил, что, зная только номер телефона человека, можно выяснить его регион проживания, фамилию, имя, внешность, личные данные и даже наличие или отсутствие у него судимости и долгов.

Для того, чтобы «пробить» абонента можно воспользоваться популярным мобильным положением Getcontact. Также некоторые данные ищутся благодаря поисковым системам, таким как Google, Yandex или Rambler.

«Во время поиска нужно указать номер телефона без первой цифры. Как минимум, вы найдете, в каком регионе был зарегистрирован этот номер, а в соцсетях – по привязанному номеру увидите страничку человека, его фотографии и список друзей»,

— пояснил Мясоедов агентству экономической информации «Прайм».

То же касается мессенджеров — Viber или WhatsApp. Пользователи часто указывают там личные данные.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что эксперт подсказал способы, позволяющие выяснить, кто звонит с неизвестных номеров.