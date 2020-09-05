Отсидевший за ДТП рассказал, каково придется Ефремову в колонии

Отсидевший за ДТП рассказал, каково придется Ефремову в колонии
Михаил Ефремов обвиняется в смерти водителя в результате ДТП. Фото: https://www.instagram.com/efremovmofficial/

Он заявил, что условия содержания вполне сносные.

Мужчина, отсидевший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, каково придется актера Михаилу Ефремову в колонии. Об этом пишет «Московский комсомолец». Он заявил, что проживал в колонии-поселении, где живут в общежитиях, а не камерах. Свидания в таких местах происходят довольно часто, люди ходят в гражданской одежде. Все общаются между собой, как на воле, «без всяких тюремных понятий».

Россиянин также считает, что в колонии-поселении проще получить условно-досрочное освобождение. Напоминаем, что смертельная авария произошла 8 июня в центре Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремов признал вину в ДТП с одним условием, приговор он услышит 8 сентября.

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