Отсидевший за ДТП рассказал, каково придется Ефремову в колонии

Он заявил, что условия содержания вполне сносные.

Мужчина, отсидевший срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, каково придется актера Михаилу Ефремову в колонии. Об этом пишет «Московский комсомолец». Он заявил, что проживал в колонии-поселении, где живут в общежитиях, а не камерах. Свидания в таких местах происходят довольно часто, люди ходят в гражданской одежде. Все общаются между собой, как на воле, «без всяких тюремных понятий».

Россиянин также считает, что в колонии-поселении проще получить условно-досрочное освобождение. Напоминаем, что смертельная авария произошла 8 июня в центре Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремов признал вину в ДТП с одним условием, приговор он услышит 8 сентября.