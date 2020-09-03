Ефремов признал вину в ДТП с одним условием, приговор он услышит 8 сентября

Актер Михаил Ефремов выступил с последним словом в Пресненском суде. Вину в ДТП он признал, но с одним условием.

Как сообщает РИА Новости, актер заявил в суде, что решил «не отмазываться».

«Признаю свою вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», — заявил он. При этом Ефремов назвал алкоголь «диким злом».

Уже известно, что окончательное решение по делу Ефремова суд огласит утром 8 сентября.

Отметим, что артист ранее признавал вину в аварии на Смоленской площади в Москве. В результате ДТП погиб человек. При этом прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима. По требованию стороны обвинения, актер также должен быть лишен права управлять автомобилем на три года.

Защита настаивает на «справедливом приговоре», без лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что адвокат Ефремова на суде высмеял слова защитника потерпевших.