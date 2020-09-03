«Вы еще поплачьте»: адвокат Ефремова на суде высмеял слова защитника потерпевших

Адвокат родственников жертвы ДТП с участием Михаила Ефремова посетовала на отсутствие извинений со стороны актера.

Очередное судебное заседание по уголовному делу состоялось сегодня, 3 сентября, в Пресненском московском суде. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев высмеял выступление одного из защитников потерпевшей стороны. Как сообщил «Пятый канал», адвокат Ирина Хацруллина указала на отсутствие извинений артиста перед семьей погибшего Сергея Захарова.

«Вы еще поплачьте», — заявил Пашаев.

Защитница родственников жертвы ДТП отметила, что поведение актера на последнем заседании показало его истинное видение происходящего.

Напомним, смертельная авария произошла 8 июня 2020 года в Москве. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля скончался от травм в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы.