Власти выделили 1 млрд рублей на лекарства для льготников

Власти выделили 1 млрд рублей на лекарства для льготников
Власти поддержат льготников. Фото: Pixabay

Отмечается, что на эти средства закупят не только препараты, но также лечебное питание.

Правительство России выделило 998 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Речь идет в том числе об инвалидах и чернобыльцах, которые могут рассчитывать на поддержку от государства. Соответствующие бумаги уже подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, о чем сообщается на сайте Кабинета министров РФ.

Напоминаем, что в период пандемии коронавируса граждан как никогда нужна помощь властей. Многие потеряли работу – там, количество безработных перевалило за 3,6 миллионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в 2021 году подорожает льготное питание в школах. Так, стоимость завтрака в школах увеличится с 61 до 63 рублей, а обеда – до 110 рублей (сейчас он стоит 106 рублей).

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