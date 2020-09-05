Август 2020 года обновил максимум по смертям в Петербурге

Август текущего года поставил новый антирекорд в Северной столице по числу умерших: в течение последнего летнего месяца ушли из жизни 5 253 человека.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные городским комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Отметим, что в прошлом году показатель смертности за август был на порядок ниже и составлял 4 769 человек. За последние десять лет было лишь два августа, когда число умерших перешагнуло за 5 тысяч. Это произошло в 2011 и 2018 году, тогда скончались 5017 и 5015 жителей города на Неве соответственно.

Вероятно, причиной всплеска смертей может быть пандемия новой коронавирусной инфекции: за другие месяцы этого года также обновлялись антирекорды по летальности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Санкт-Петербурге жертвами COVID-19 стали еще 19 человек.