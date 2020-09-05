Роберт Дауни-младший отказался от съемок в фильмах Marvel

Актер хочет иметь время для общения с близкими. Фото: https://www.instagram.com/robertdowneyjr/

Актер хочет иметь время для общения с близкими. Фото: https://www.instagram.com/robertdowneyjr/

Актер хочет больше времени проводить с семьей.

Голливудский актер Роберт Дауни-младший рассказал, что больше не собирается сниматься в фильмах Marvel. Он пояснил, что процесс занимает слишком много времени, а ему хотелось бы проводить время с семьей. Об этом сообщает портал Screen Rant.

«Да, с этим уже покончено»,

— категорически заявил артист.

Напоминаем, что Роберт Дауни-младший играл Железного человека. Теперь его появления на экранах ожидать, кажется, не стоит. Сам актер присматривается к новым ролям – его заинтересовал проект режиссера Кристофера Нолана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Marvel пока не решили, что делать с продолжением «Черной пантеры» после смерти Боузмана.