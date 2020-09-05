Актриса Тамара Семина не может ходить

Звезде помогал молодой человек, который приехал с ней на похороны. Фото: pixabay

Звезде помогал молодой человек, который приехал с ней на похороны. Фото: pixabay

Знаменитость так ослабела, что ей помогают передвигаться близкие.

Народная артистка РСФСР Тамара Семина не может ходить в последнее время без помощи других. 81-летняя знаменитость с трудом передвигалась во время прощания с актрисой Ириной Печерниковой. Она пришла на похороны с молодым человеком, который помогал Семиной. Артистка совсем недолго пробыла на траурном мероприятии и уехала домой на такси, пишет издание «Вокруг ТВ». Журналисты отмечают, что выглядит Семина слабой, что не удивительно в таком почтенном возрасте.

Семина, рассказывая о Печерниковой, говорила, что у коллеги было много творческих планов перед смертью. Она делилась новостями об интересных предложениях с подругой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Печерникова скончалась в возрасте 74 лет. Печальной новостью поделилась подруга актрисы Нина Давыдова. Она объяснила, что причины смерти не установлены и что в момент разговора с журналистами еще не приехали сотрудники правоохранительных органов.