Мэр Москвы Собянин заявил, что в России нет второй волны COVID-19

Мэр Москвы Собянин заявил, что в России нет второй волны COVID-19
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

По мнению мэра Москвы на территории России нельзя говорить о второй волне коронавируса, так как в некоторых регионах страны еще не завершилась первая волна.

Сергей Собянин пояснил, что из-за большой территории страны часть регионов, таких как Москва, прошли эпицентр заражений, другие только подходят к максимальным значениям, а третьи прямо сейчас находятся на пике пандемии. В связи с этим к каждому региону, а иногда и городу, и муниципалитету, требуется индивидуальная оценка эпидемиологическая обстановка.

Напомним, что за минувшие сутки, по состоянию на 5 сентября, в России зарегистрировано 5 205 новых пациентов с COVID-19. Вот уже в течение трёх недель ежесуточный прирост зараженных коронавирусом составляет 0,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время пандемии среди россиян провели более 38 миллионов тестов на коронаирус.

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