Рынок новых автомобилей в России по итогам августа ушел в минус на 0,5%

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) представила статистику по продажам на первичном российском авторынке за последний месяц лета.

Согласно этим данным, в августе отечественный рынок автомобилей показал отрицательную динамику, продав на 0,5% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, с начала года спад продаж показывает гораздо более значительное падение. Так, с января по август россияне приобрели 880 198 машин, что на 16,9% меньше, чем в 2019-м.

При этом лидирует на авторынке по-прежнему российский бренд LADA, которые продали в течение августа 28 621 автомобиль. Второе место занимает корейский производитель KIA, который реализовал 19 818 единиц товара. Замыкает тройку лидеров японский Hyundai, в августе приобрели 17 462 машины этой марки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, об идеальном автомобиле для петербуржца.