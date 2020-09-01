Эксперты рассказали, о каком автомобиле мечтают петербуржцы

Эксперты выяснили, какой автомобиль хотели бы приобрести жители СЗФО, в том числе и Петербурга. Большинство заявили, что мечтают о машине с полным приводом и автоматической коробкой передач.

Исследование провели эксперты «Авито Авто». Так, почти половина, 49%, опрошенных респондентов заявили, что мечтают о кроссовере или внедорожнике. По мнению, 38% опрошенных автомобиль их мечты при этом должен стоить не дороже двух миллионов рублей.

Предпочтение жители региона отдают автомобилям немецкого производства. Такие машины предпочитают 56% опрошенных жителей. На втором месте по популярности японские машина, на третьем – корейские.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что АвтоВАЗ временно перешел на шестидневную рабочую неделю. По субботам предприятию приходится работать из-за высокого спроса на автомобили.